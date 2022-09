POL-KA: (KA)Linkenheim-Hochstetten - Mit überhöhter Geschwindigkeit gegen Grundstückseinfriedung gefahren

Karlsruhe-Rintheim (ots) - In den Kellerräumen der Heinrich-Köhler-Schule in der Rintheimer Forststraße haben Unbekannte am Donnerstagabend ihr Unwesen getrieben. Vieles wurde durchwühlt, Gegenstände umhergeworfen und Fensterscheiben beschädigt. Offenbar sind die Täter aufgrund von derzeit stattfindenden Baumaßnahmen in die Räume gelangt. Beamte des ...

mehr