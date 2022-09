Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Vandalismus an Schule in Rintheim - Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe-Rintheim (ots)

In den Kellerräumen der Heinrich-Köhler-Schule in der Rintheimer Forststraße haben Unbekannte am Donnerstagabend ihr Unwesen getrieben. Vieles wurde durchwühlt, Gegenstände umhergeworfen und Fensterscheiben beschädigt. Offenbar sind die Täter aufgrund von derzeit stattfindenden Baumaßnahmen in die Räume gelangt.

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach haben im Bereich des Schuleingangs die Überreste von abgebrannten Joints sowie diverse Getränkedosen sichergestellt, die nun auf Spuren der Täter untersucht werden. Der Polizeiposten Karlsruhe- Oststadt führt hierzu die weiteren Ermittlungen.

Wer vor diesem Hintergrund sachdienliche Angaben kann, wird gebeten, sich unter 0721 49070 an das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach zu wenden.

