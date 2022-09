POL-KA: (KA) Karlsruhe - Erneute gemeinsame Schwerpunktkontrolle von Stadt und Polizei in der Karlsruher Fußgängerzone

Karlsruhe (ots) - Ein Rollerfahrer flüchtete am Donnerstag gegen 06.30 Uhr in Östringen vor der Polizei und gefährdete Verkehrsteilnehmer. Einer Polizeistreife fiel ein Rollerfahrer aufgrund seines Fahrverhaltens auf und versuchten diesen in der Folge zu kontrollieren. Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale ...

mehr