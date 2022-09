POL-KA: (KA) Karlsruhe - Stark alkoholisierter Radfahrer verletzt sich bei Sturz leicht

A5 bei Karlsruhe-Hagsfeld (ots) - Drei Leichtverletzte sowie ein Stau waren die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 11.45 Uhr auf der Autobahn 5 in Höhe von Karlsruhe-Hagsfeld bei Aquaplaning ereignete. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer war den Erhebungen der Autobahnpolizei zufolge in Richtung Norden unterwegs und wohl auf regennasser Fahrbahn in ...

mehr