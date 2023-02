Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollstellen der Polizei

Speyer (ots)

Am Samstag zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr betrieben Polizeibeamte eine Kontrollstelle in der Auestraße. Außerdem eine Weitere zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr in der Wormser Landstraße. Hierbei kontrollierten sie 25 Fahrzeuge mit dem Fokus auf einen ordnungsgemäßen Fahrzeugzustand, der Benutzung von einem Handy und fehlendem Sicherheitsgurt. Im Rahmen der Kontrollen konnten folgende Verstöße festgestellt werden: 2x Sicherheitsgurte nicht angelegt, 1x fehlender Helm bei dem Sozius eines Rollerfahrers und fünf Mängelberichte.

