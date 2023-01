Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Brand eines Doppelhauses-mehrere Verletzte

Ennepetal (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 21:00 Uhr in der Wohnung eines Doppelhauses in der Lindenstraße zu einem Brand. Ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbarhäuser konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindert werden. Fünf Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem Gebäude befanden, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sie wurden leicht verletzt und mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen aktuell nicht vor. Nach bisherigen Erkenntnissen ist das Gebäude nicht bewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf etwa 250.000 Euro.

