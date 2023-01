Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Unfälle mit Verletzten

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es im Stadtgebiet zu zwei Unfällen, bei denen Beteiligte verletzt wurden. Gegen 14:00 Uhr fuhr eine 58-jährige Sprockhövelerin auf der Straße am Rennebaum und beabsichtigte nach links auf die Wittener Straße abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 44-jährigen Wuppertalerin, die von links auf der Wittener Straße in Richtung Haßlinghausen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich beide Fahrerinnen leicht verletzten. Gegen 17:45 Uhr kam es auf der Mittelstraße zu einem weiteren Unfall. Eine 36-jährige Wuppertalerin befuhr den Kreisverkehr auf der Mittelstraße in Richtung Wuppertal und geriet aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Mast einer Straßenlaterne. Durch die Kollision verletzte sich die Wuppertalerin leicht. Bei der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

