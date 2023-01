Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unbekannter Mann pöbelt Pärchen an und schlägt zu-Zeugen gesucht

Schwelm (ots)

Am Mittwochabend wurde ein 39-jähriger Wuppertaler in Höhe des Hallenbades von einem ihm unbekannten Mann angepöbelt. Der Fremde war augenscheinlich alkoholisiert. Er pöbelte den Wuppertaler scheinbar grundlos an und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Fremde in das Gesicht des 39-Jährigen schlug. Die 18-jährige Begleiterin des Wuppertalers versuchte die Beteiligten zu trennen und wurde dabei selbst durch den Angreifer leicht verletzt. Anschließend forderte der Unbekannte von den beiden ihr Geld und drohte ihnen, ohne dabei eine Handlung zu tätigen. Der Mann entfernte sich nach der Auseinandersetzung in unbekannte Richtung. Er wird so beschrieben: -Ca. 170cm groß, ca. 19-20 Jahre alt, braune kurze Haare. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt, eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans, schwarze Turnschuhe und eine Silberkette. Der 39-Jährige und seine Begleiterin wurden leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigten sie jedoch nicht. Eine Fahndung nach dem Angreifer verlief negativ. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zu Tat oder Täter geben können. Hinweise an 02333- 9166 4000.

