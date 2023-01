Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Hattinger verschafft sich Zugang zur Wohnung einer Seniorin

Hattingen (ots)

Eine 81-jährige Hattingerin wurde am Mittwoch, gegen 12:00 Uhr, durch einen ihr unbekannten Mann vor ihrer Haustür an der Straße Pottacker angesprochen. Er fragte, ob sie ihn nicht erkennen würde und folgte der Dame bis zu ihrer Wohnungstür. Als die Frau ihre Wohnungstür aufschloss, drängte sich der Mann an ihr vorbei und betrat die Wohnung. Er suchte gezielt das Schlafzimmer auf, in dem er sich kurz aufhielt. Anschließend verließ er wortlos die Wohnung. Der Frau fiel im Nachgang das Fehlen von Schmuckstücken auf, die sich im Schlafzimmer befunden haben. Sie vertraute sich einer Nachbarin an und informierte die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 52 Jährigen Hattinger. Gegen den Mann wird wegen eines Raubdeliktes ermittelt.

