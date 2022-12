Polizei Hamburg

POL-HH: 221223-3. Zivilfahnder haben ein Näschen - mutmaßlicher Drogenkurier in Hamburg-Altona-Altstadt vorläufig festgenommen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 22.12.2022, 21:25 Uhr; Tatort: Hamburg-Altona-Altstadt, Königstraße

Zivilfahnder der Polizeikommissariate 14 und 15 nahmen Donnerstagabend einen 22-jährigen Deutschen vorläufig fest, der im Verdacht steht, mit Drogen in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Das Drogendezernat (LKA 68) führt die weiteren Ermittlungen.

Den Fahndern fiel am Abend ein Fußgänger in der Königstraße auf, der offensichtlich auf jemanden wartete. Nur wenig später erschien der Fahrer eines Leihrollers und steuerte zielgerichtet auf den am Straßenrand Wartenden zu. Nachdem beide Personen augenscheinlich etwas ausgetauscht hatten, entfernte sich der Rollerfahrer von dem Treffpunkt. Aufgrund des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln verfolgten die Polizisten den Mann und hielten ihn in Höhe der Holstenstraße/Stresemannstraße an.

Bei seiner Überprüfung fanden die Beamten in dem von ihm mitgeführten Rucksack über 500 Gramm Marihuana und stellten es sicher. Darüber hinaus kam es zur Sicherstellung von etwa 70 Euro mutmaßlichem Dealgeld und zwei Mobiltelefonen. Die Zivilfahnder nahmen ihn daraufhin vorläufig fest.

Bei der sich unmittelbar anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in Hamburg-St. Pauli fanden die Fahnder ein weiteres halbes Kilogramm Marihuana und eine Schreckschusswaffe und stellten beides sicher.

Der 22-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen.

Zu dem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit nicht geringen Mengen Drogen erwartet den 22-Jährigen eine weitere Anzeige, da er den Leihroller ohne gültige Fahrerlaubnis geführt hatte.

Die Polizisten leiteten auch gegen den Erwerber (18, Deutsch) ein Ermittlungsverfahren ein und stellten die zuvor erworbenen etwa sieben Gramm Marihuana sicher.

Die Ermittlungen dauern an.

