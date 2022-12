Polizei Hamburg

POL-HH: 221223-1. Ehrenkommissar Herr Holm geht in Pension - Einladung für Medienvertreter

Hamburg (ots)

Zeit: 02.01.2023, 15:00 Uhr

Ort: Hamburg-St. Pauli, Spielbudenplatz 31, Polizeikommissariat 15

Ein ehrwürdiger Termin steht der Polizei Hamburg gleich zu Beginn des neuen Jahres ins Haus - am Montag, den 02.01.2023, verabschiedet Polizeipräsident Ralf Martin Meyer den Ehrenkommissar Herr Holm alias Kabarettist Dirk Bielefeldt in seine Pension.

"Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, ich möcht' mich kurz vorstellen - mein Name ist Holm, Herr Holm für Sie ..." - diese Begrüßung hörte sein Publikum in "seinem Wohnzimmer", dem St. Pauli-Theater, bereits Ende Oktober das letzte Mal. Nachdem Herr Holm 1991 offiziell inoffiziell in den Polizeidienst übernommen wurde und im Mai 2007 sogar die Auszeichnung des Ehrenkommissars übertragen bekam, verabschiedet Polizeipräsident Ralf Martin Meyer den gebürtigen Hamburger Anfang 2023 in seinen wohlverdienten Ruhestand.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Eine Anmeldung bis spätestens Freitag, 30.12.2022, ist erforderlich.

Sowohl der Polizeipräsident als auch der Ehrenkommissar stehen im Anschluss für Fotos und O-Töne zur Verfügung.

