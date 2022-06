FW-Velbert: Feuerwehr-Gerätehaus in Velbert-Tönisheide wurde offiziell von Bürgermeister Dirk Lukrafka an die Feuerwehr Velbert übergeben

Feuerwehr Velbert

Feuerwehr-Gerätehaus in Velbert-Tönisheide wurde offiziell von Bürgermeister Dirk Lukrafka an die Feuerwehr Velbert übergeben

Velbert

Am heutigen Mittwoch, 15. Juni, übergab Bürgermeister Dirk Lukrafka der Feuerwehr Velbert feierlich das neu gebaute Gerätehaus in Velbert-Tönisheide.

Im Februar 2020 fand bereits die Grundsteinlegung statt. Nach zwei Jahren Bauzeit konnte der Löschzug Tönisheide das neue Gebäude am 25. Mai 2021 beziehen. Aufgrund der Corona-Pandemie war es zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht möglich, den Standort offiziell im feierlichen Rahmen zu übergeben. "Umso mehr freue ich mich über den heutigen Termin", so Bürgermeister Dirk Lukrafka. "Bei bestem Wetter können wir nun in angemessenem Rahmen mit den Vertretungen der Feuerwehr und der Politik das neue Gerätehaus an die Feuerwehr übergeben", führt Lukrafka weiter aus.

Er dankte den Kameradinnen und Kameraden des Löschzugs Tönisheide für ihre Geduld und die kollektive Zusammenarbeit.

Das Gebäude, dass auf dem Gelände des ehemaligen Gerätehauses der Feuerwehr sowie der Fahrzeughallen des Deutschen Roten Kreuzes erbaut wurde, bietet dem Löschzug Tönisheide neben einem größeren Platzangebot in den Ausbildungs- und Schulungsräumlichkeiten auch ein Gebäude auf dem aktuellen Stand der Technik.

So verfügt der Standort, der mitten in Tönisheide liegt, über Stellplätze für insgesamt drei Fahrzeuge und neu gestaltete Umkleideräume sowie ausreichend Parkfläche für die Einsatzkräfte.

