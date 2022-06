FW-Velbert: Feuerwehr Velbert bekämpft zwei nächtliche Brände

WIESBADEN (ots) - * Strom stammte zu 52,9 % aus konventionellen Energieträgern, Kohle hatte einen Anteil von 31,5 % an der Stromerzeugung * Deutlich mehr Strom aus Kohle, Windkraft und Photovoltaik als im 1. Quartal 2021, deutlich weniger Strom aus Erdgas und Kernenergie Der in Deutschland erzeugte und in das Stromnetz eingespeiste Strom stammte auch im 1. Quartal ...

