Polizei Hamburg

POL-HH: 221223-2. Erreichbarkeit der Polizeipressestelle über die Weihnachtstage

Hamburg (ots)

Die Polizeipressestelle ist am kommenden Sonntag nicht besetzt, stattdessen am Montag, dem zweiten Weihnachtstag in der Zeit von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr.

Außerhalb dieser Geschäftszeit werden journalistische Anfragen zum aktuellen Einsatzgeschehen wie gewohnt vom Lagezentrum der Polizei Hamburg erteilt.

Pressesprecherin Sandra Levgrün und das Team der Polizeipressestelle wünschen frohe und besinnliche Weihnachtsfeiertage.

Abb.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell