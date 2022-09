Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kleiner Brand sorgt für Stromausfall

Freiburg (ots)

Ein kleiner Brand an einem derzeit gerade renovierten Gebäude im Nachtigallenweg in Lörrach hat am Donnerstagabend, 29.09.2022, zum Stromausfall in der Nachbarschaft geführt. Die Flammen waren gegen 23:20 Uhr bemerkt worden. Die Feuerwehr hatte nach kurzer Zeit den Brand gelöscht. Im Bereich eines verlegten Stromkabels zum Gebäude hatte es am Fundament gebrannt. Das sorgte für den Stromausfall. Der Energieversorger reparierte die Leitung, so dass die Stromversorgung wiederhergestellt werden konnte. Zu einem Schaden am Gebäude führte das Feuer nicht. Die Feuerwehr Lörrach war mit vier Löschfahrzeugen im Einsatz, die Polizei mit zwei Funkstreifen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell