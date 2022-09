Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Brennender Kühlschrank mit Feuerlöscher gelöscht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 29.09.2022, hat der Kühlschrank in einem Wohnhaus in Küssaberg-Dangstetten gebrannt. Kurz vor 16:00 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden, da Flammen aus dem Kühlschrank schlugen. Mit einem Feuerlöscher konnte der Brand bekämpft werden. Es wurde nur der Kühlschrank beschädigt, Gebäudeschaden entstand keiner. Es ist von einem technischen Defekt auszugehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell