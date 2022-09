Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Drei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Donnerstagabend, 29.09.2022, auf der B 314 in Höhe Wutöschingen verletzt worden. Gegen 20:10 Uhr war ein 77 Jahre alter VW-Fahrer einen an der Kreuzung zur Hauptstraße nach Wutöschingen vor der roten Ampel stehenden Ford aufgefahren. Durch die Aufprallwucht drehte sich der VW um die eigene Achse. Der VW-Fahrer verletzte sich schwer, die beiden Insassen im Ford, der 27-jährige Fahrer und seine Beifahrerin, leicht. Alle drei kamen in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 11000 Euro. Die Feuerwehr Wutöschingen unterstützte mit einem Fahrzeug die Rettungs- und Bergemaßnahmen. Die Bundesstraße blieb einspurig befahrbar.

