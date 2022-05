LPI-J: Unachtsamer PKW-Fahrer

Apolda (ots) - In der Nacht vom 30.04.2022 zum 01.05.2022 wurde in Apolda, in der Liebknechtstraße eine Hauswand beschmiert. Der oder die unbekannten Täter hinterließen einen ca. 2 Meter langen, goldenen Schriftzug an der Fassade. Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 03644/541-0 melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

