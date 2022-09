POL-FR: Titisee-Neustadt: PKW angefahren, Verursacher flüchtet

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Mittwoch, 28.09.2022, ist an insgesamt fünf geparkten Fahrzeugen in Weil am Rhein jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen worden. Entwendet wurde nichts. Die Autos und Lieferwagen standen über die Nacht im Insterbruger Weg, in der Wollbacher-, Riehener- und Isteiner Straße. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0. Medienrückfragen bitte an: ...

