POL-BOR: Bocholt - Handy und Handtasche entwendet

Tatzeiten: 30.08.2022, zwischen 13:00 Uhr und 13.30 Uhr sowie zwischen 17:20 Uhr und 17:25 Uhr; Tatort: Bocholt, Berliner Platz

Zu einem Taschendiebstahl ist es am Dienstag in Bocholt gekommen. Unbekannte entwendeten in der Mittagszeit ein Smartphone vom Typ Samsung Galaxy A70, das in der Umhängetasche einer Frau gelegen hatte. Diese hielt sich zum Zeitpunkt der Tat im Einkaufszentrum Shopping-Arkaden am Berliner Platz auf. Ebenfalls dort griff gegen 17.20 Uhr ein Dieb zu einer Handtasche: Eine andere Kundin hatte diese kurzzeitig auf einem Spielgerät vor einem Geschäft liegen gelassen. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

