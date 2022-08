Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Einbruch in Vereins-Hütte

Bocholt (ots)

Tatzeit: zwischen 29.08.2022, 20:00 Uhr, und 30.08.2022, 19:10 Uhr; Tatort: Bocholt-Mussum, Dingdener Straße

Unbekannte sind in Bocholt-Mussum in die Gartenhütte eines Vereins eingedrungen. Zu der Tat kam es zwischen Montag- und Dienstagabend auf einem Gelände an der Dingdener Straße. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nichts entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

