Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Vreden (ots)

Unfallzeit: 30.08.2022, 14:30 Uhr, Unfallort: Vreden, Landesstraße 560

Zwei verletzte Autofahrerinnen und ein Schaden von geschätzten 10.000 Euro sind das Resultat eines Auffahrunfalls am Dienstag in Vreden. Eine 19 Jahre alte Vredenerin war gegen 14.30 Uhr auf den stehenden Wagen einer 56 Jahre alten Frau, ebenfalls aus Vreden, aufgefahren. Die Wartende wollte nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen und musste ein entgegenkommendes Auto passieren lassen. Beide Frauen hatten die Landesstraße 560 aus Richtung Ahaus kommend in Richtung Vreden befahren. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. (db)

