Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angetrunken auf Auto aufgefahren, Fahrerin verletzt

Nordhausen (ots)

Mit über zwei Promille Atemalkohol befuhr ein 29-jähriger Autofahrer mit seinem Opel Combo am Donnerstagabend, gegen 21.10 Uhr, die Kasseler Landstraße in Richtung Werther. An der Ampel zur Anschlussstelle der Autobahn 38 krachte er in das Heck eines VW Golf, dessen 32-jährige Fahrerin gerade im Anfahren war. Die Frau verletzte sich leicht, der Verursacher blieb unverletzt.

