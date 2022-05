Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Bei Kollision leicht verletzt

Bocholt (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, an dem am Mittwoch in Bocholt-Mussum zwei Lkw beteiligt waren. Ein 42-Jähriger war mit seinem Sattelzug gegen 09.15 Uhr aus Richtung Dingden kommend auf der Mussumer Ringstraße unterwegs. Der Ukrainer wollte nach links in die Alfred-Flender-Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 31-Jährigen aus Dorsten. Dieser erlitt leichte Verletzungen; der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus. (to)

