POL-FR: Weil am Rhein: Autofahrer touchiert entgegenkommendes Fahrzeug - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Auf der B 317 zwischen Lörrach und Weil am Rhein sind am Dienstagabend, 27.09.2022, gegen 19:50 Uhr, zwei Autos kollidiert. Ein 49-jähriger Opel-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er war nach dem derzeitigen Ermittlungsstand auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte einen entgegenkommenden BMW noch am Heck touchiert. Der BMW geriet ins Schleudern und kam nach einem Kontakt mit der Leitplanke zum Stehen. Auch der Opel prallt noch gegen eine Schutzplanke. Der Opel-Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-jährige BMW-Fahrer und seine Beifahrerin dürften den Unfall unversehrt überstanden haben. An beiden Autos entstanden Totalschäden, am Opel im Höhe von rund 10000 Euro, am BMW von ca. 20000 Euro. Die Straßenmeisterei war im Einsatz, um die Straße zu reinigen. Die B 317 war für ca. 1 ½ Stunden komplett gesperrt.

