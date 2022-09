Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Jugendliche stürzt mit Fahrrad und muss ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 28.09.2022, gegen 13:40 Uhr, ist in der Hauptstraße in Binzen eine Jugendliche mit ihrem Fahrrad gestürzt. Die 16-jährige verletzte sich am Bein und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sie war beim Überfahren des Bordsteins alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Einen Radhelm hatte das Mädchen auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell