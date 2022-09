POL-FR: Rheinfelden: Auseinandersetzung auf der Straße - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Ein Autokran ist am Mittwoch, 28.09.2022, gegen 11:50 Uhr, auf der B 34 in der Schmittenau mit einem vorausfahrenden Auto kollidiert. Die 68 Jahre alte Autofahrerin wurde zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der 24 Jahre alte Lkw-Fahrer war auf den verkehrsbedingt stehenden Kleinwagen der Frau aufgefahren. Während am Autokran nur geringer Sachschaden entstand, dürfte am Auto ...

mehr