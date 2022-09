POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auto aufgebrochen

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Mittwoch, 27.09.2022 ist in einen Betrieb in der Dr.-Rudolf-Eberle-Straße in Albbruck eingebrochen worden. Über eine aufgebrochene Türe waren der oder die Einbrecher in das Betriebsgebäude gelangt. Gewaltsam wurde sich Zugang zu den Büroräumlichkeiten verschafft. Sämtliche Behältnisse wurde durchwühlt. Ein geringer Münzgeldbetrag fiel den Tätern in die Hände. Dagegen beläuft ...

