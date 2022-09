Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Raub in der Innenstadt gesucht - Unbekannte greifen 27-Jährigen an und rauben ihm Geld sowie Kopfhörer

Hagen-Mitte (ots)

Drei bislang unbekannte Täter raubten einem 27-jährigen Mann am Samstagnachmittag (17.09.2022) in der Innenstadt Bargeld und Kopfhörer. Der Hagener war, gegen 15.20 Uhr, zu Fuß in der Schürmannstraße unterwegs. Am Finanzamt kamen ihm die drei Unbekannten entgegen. Einer von ihnen griff unvermittelt nach der Herrenhandtasche, welche der 27-Jährige mit dem Band um sein Handgelenk gewickelt hatte. Durch das Reißen an der Tasche verlor der Hagener das Gleichgewicht und stürzte rückwärts zu Boden. Der zweite Täter trat daraufhin gegen sein linkes Bein. Wegen der Schmerzen ließ der Angegriffene seine Tasche los. Der erste Unbekannte durchsuchte diese dann und nahm einen dreistelligen Geldbetrag sowie Samsung-Kopfhörer daraus. Anschließend warf er die Tasche neben den Hagener auf den Boden und flüchtete, zusammen mit den zwei weiteren Männern, über die Mollstraße in Richtung der Volme. Den Polizeibeamten sagte der leicht verletzte 27-Jährige, dass der erste Täter etwa 174 cm groß und 23 bis 25 Jahre alt war. Er hatte kurze, schwarze Haare und trug eine weiße Weste mit einer sportlichen schwarzen Jacke darunter. Außerdem war er mit einer schwarzen Jeans und schwarzen Turnschuhen der Marke Nike bekleidet. Der zweite Angreifer war ebenfalls etwa 174 cm groß und etwa 35 Jahre alt. Auch er hatte kurze, schwarze Haare und trug einen Unterlippenbart. Auffällig war laut der Aussage des Hageners ein grüner Punkt neben dem linken Auge des Mannes, bei dem es sich um ein Tattoo handeln könnte. Bekleidet war der Unbekannte mit einer dunklen Kappe, einem schwarzen Trainingsanzug mit weißen Streifen sowie schwarz-weißen Turnschuhen der Marke Adidas. Der dritte Mann griff nicht in das Tatgeschehen ein. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt nun wegen des Raubes und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

