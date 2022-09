POL-HA: Mann mit über 0,5 Promille und ohne Führerschein erwischt

Hagen-Haspe (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in Haspe ereignete sich Sonntagvormittag (18.09.2022) eine häusliche Gewalt. Als eine Frau sich mit ihrem 31-jährigen Ehemann stritt, bedrohte er sie mit dem Tod und kündigte an, ihr in Zukunft das Leben schwer machen zu wollen. Darüber hinaus beschädigte der Mann einen Wäscheständer und verteilte Deko auf dem Boden. Die Frau schilderte, dass er ihr dabei gesagt habe, ...

