Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0230 --Jugendlicher mit Stichverletzungen ins Krankenhaus--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Kornstraße Zeit: 17.04.22, 1.15 Uhr

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag stritten sich in der Bremer Neustadt zwei 15 und 19 Jahre alte ehemalige Freunde. Die Situation eskalierte und der Jugendliche wurde durch Messerstiche schwer verletzt.

Das Duo begegnete sich in der Kornstraße und geriet schnell in einen Streit. Es folgte eine handfeste Auseinandersetzung. Hierbei verletzte der 19-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer. Der 15 Jahre alte Junge wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen, der Heranwachsende konnte von der Polizei in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell