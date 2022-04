Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0229 --Hinsehen, Handeln, Helfen: Bremer zeigen Zivilcourage--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, An der Weide Zeit: 17.04.2022, 15 Uhr

Ein 28 Jahre alter Mann überfiel am Ostersonntag in der Bahnhofsvorstadt einen 82 Jahre alten Bremer und seine 80-jährige Schwester. Dank des Einschreitens couragierter Menschen konnte der Straßenräuber festgenommen werden.

Der Senior brachte seine Schwester am Nachmittag zum Bahnhof und parkte das Auto am alten Postamt. Als er ein Ticket ziehen wollte, kam ihm der 28-Jährige entgegen und versuchte, das Portemonnaie des Bremers aus der Hand zu reißen. Als dies misslang, zerrte er an der Handtasche der Frau. Da diese die Schlaufen um ihren Arm gewickelt hatte, stürzte sie bei der Aktion zu Boden. Der Räuber schnappte sich die Beute und rannte davon. Die 80-Jährige erlitt leichte Blessuren. Ein Ehepaar beobachtete den Raub und alarmierte die Polizei. Ein 42 Jahre alter Familienvater, zu Fuß mit Frau und Kind unterwegs, stellte sich dem Räuber in den Weg und hielt ihn auf. Zwei 21 und 28-jährige Männer standen mit ihrem Auto an der Ampel, eilten dem Familienvater schnell zu Hilfe und fixierten den Räuber bis zum Eintreffen der Polizei. Die Seniorin bekam ihre Handtasche zurück, gegen den 28-jährigen Intensivtäter aus Somalia werden aktuell Haftgründe wegen Fluchtgefahr geprüft.

Schnelles Handeln und Zivilcourage der Zeugen haben dazu geführt, dass der Räuber dingfest gemacht werden konnte. Gefordert ist kein Heldentum. Vielmehr genügen oft schon Kleinigkeiten, um eine große Wirkung zu erzielen. Manchmal reicht es bereits, das Handy zu benutzen und Hilfe zu holen oder weitere Passanten um Unterstützung zu bitten. Weitere Informationen zum Thema "Zivilcourage" erhalten Sie beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195 oder telefonisch unter 362-19003, aber auch unter www.polizei.bremen.de.

