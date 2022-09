Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Hund entdeckt hilflose Person

Vogtsburg (ots)

Vogtsburg - Am Mittwochmittag, 28.09.2022, gegen 12.55 Uhr rettete der aufmerksame Minibullterrier "Rudi" einen Handwerker aus einer medizinischen Notlage. Der 55-jährige Mann war in Vogtsburg-Achkarren in einer Baugrube mit Malerarbeiten an der Fassade eines Neubaus beschäftigt, als er plötzlich das Bewusstsein verlor. Durch Hund "Rudi", welcher sein Frauchen zielstrebig zur Baugrube zog, wurde der regungslos am Boden der Grube liegende Handwerker entdeckt. Die im Inneren des Neubaus beschäftigten Handwerkerkollegen hatten von der Notlage nichts mitbekommen. Durch Rudi und sein wachsames Frauchen konnte schnell Hilfe gerufen und der Mann von Notarzt und Rettungsdienst ärztlich versorgt werden.

