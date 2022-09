Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Weißer Lieferwagen flüchtet von Unfallstelle - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 29.09.2022, gegen 18:45 Uhr, ist nach einem Verkehrsunfall in Laufenburg-Rotzel ein weißer Lieferwagen geflüchtet. Der 27-jährige Fahrer eines Renault-Kleinbusses war talwärts auf der Rotzler Straße unterwegs, als aus der untergeordneten Laufenburger Straße der weiße Lieferwagen eingefahren sein soll. Dieser prallte in die Seite des Renault. Trotz der nicht unerheblichen Kollision und eines am Renault verursachten Schadens von rund 3000 Euro flüchtete der unbekannte Fahrer des weißen Lieferwagens bergwärts, nachdem er kurz angehalten hatte. Der weiße Lieferwagen müsste im Frontbereich sichtbar beschädigt sein. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0) bittet Zeugen, sich zu melden und um Hinweise zu dem weißen mutmaßlich beschädigten Lieferwagen.

