Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mühlenbach - Schwere Verletzung durch Verkehrsunfall

Mühlenbach (ots)

An einer Engstelle in der Straße "Dietenbach" kam es am Samstag zu einer folgenschweren Begegnung zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind sich in einer dortigen Rechtskurve ein 79-jähriger Toyota-Fahrer und ein 17 Jahre alter Roller-Lenker entgegengekommen und gegen 17:50 Uhr miteinander kollidiert. Der Jugendliche stürzte von seinem Zweirad und kam an einem dortigen Hang zu Fall. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde daraufhin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Straße musste hierzu gesperrt werden. Der Sachschaden des Unfalls beträgt etwa 6.000 Euro. Die s

