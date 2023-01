POL-EN: Schwelm- Unfall zwischen Motorrad und Pkw

Ennepetal (ots) - Am Sonntag (08.01) führten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes an der B 483 in Ennepetal eine gezielte Geschwindigkeitsüberwachung durch. In Höhe Steinbrink wurde dabei am Vormittag ein Wuppertaler mit seinem Fiat gemessen. Der 60-Jährige war mit seinem Fahrzeug bei erlaubten 70 km/h mit vorwerfbaren 114 km/h in Richtung Schwelm unterwegs. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld von 320 Euro sowie ...

mehr