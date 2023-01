Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Unbekannte zerkratzen mehrere Fahrzeuge

Gevelsberg (ots)

Zwischen Samstag (07.01) und Sonntag (08.01) zerkratzen ein oder mehrere unbekannte Täter Fahrzeuge, die an der Flurstraße in Fahrtrichtung Asker Straße am rechten Parkstreifen abgestellt waren. An einem Volvo, VW Golf, Seat und einem Suzuki zerkratzten die Unbekannten jeweils die rechte Fahrzeugseite. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

