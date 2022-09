Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiate Uhrendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagmorgen (03.09.2022) einen 30-jährigen Mann und einen 14-jährigen Jugendlichen festgenommen, die im Verdacht stehen, einem 29-Jährigen in der Stadtbahnlinie U6 die Armbanduhr entwendet zu haben, als dieser dort auf der Fahrt Richtung Flughafen gegen 07.00 Uhr eingeschlafen war. Als ein 30-jähriger Fahrgast versuchte, die beiden von ihrem Vorhaben abzubringen, schlugen sie auf ihn ein und der 14-Jährige biss ihm in den Arm. Zudem soll der Jugendliche versucht haben, das Mobiltelefon des 30-Jährigen zu entwenden. Als eine weitere Zeugin die Polizei verständigte, flüchtete das Duo aus der Bahn, wurde jedoch kurze Zeit später an der Haltestelle Riedsee von der Polizei festgenommen. Der 14-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, während der 30-jährige algerische Staatsangehörige am Sonntag (04.09.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt wurde, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell