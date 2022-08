Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Mutmaßlich berauscht am Steuer eines gestohlenen Pkws

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 05.08.2022, ist ein mutmaßlich berauschter Mann mit einem gestohlenen Pkw an der Zufahrt der A 98 bei Laufenburg-Hauenstein aufgefallen. Gegen 06:30 Uhr war ein Bundespolizist auf dem Nachhauseweg auf das ungesicherte vermeintliche Pannenfahrzeug gestoßen. Als er den Mann auf dem Fahrersitz ansprach, hinterließ dieser einen verwirrten Eindruck. Außerdem war er nur mit einer kurzen Hose bekleidet. Bei dem berauscht wirkenden 37-jährigen Mann wurde ein Drogentest gemacht, der positiv auf die Drogenbeeinflussung durch THC und Kokain verlief. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Wie sich herausstellte, war der Pkw wegen Spritmangels liegengeblieben. Zwischenzeitlich hatte sich auch der Fahrzeugbesitzer bei der Polizei gemeldet, dass ihm sein Pkw im Laufe der Nacht in Schopfheim aus dem Carport entwendet wurde. Möglicherweise war der Wagen unverschlossen. Wie der Mann den hochwertigen SUV starten konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Wagen wies frische Beschädigungen an Felgen und Karosserie auf. Die Ermittlungen dauern an.

