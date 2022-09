Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiaten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (02.09.2022) einen 47-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Ladengeschäft in der Kronenstraße Waren im Wert von zirka 14 Euro entwendet und sich anschließend gegen die Festnahme gewehrt zu haben. Der 47-Jährige soll gegen 18.45 Uhr alkoholische Getränke, Socken und Milch in den Taschen seiner Kleidung verstaut und an der Kasse aber lediglich Süßigkeiten bezahlt haben. Ein 46-jähriger Sicherheitsmitarbeiter sprach den mutmaßlichen Dieb nach Verlassen des Kassenbereichs an und wollte ihn festhalten. Daraufhin soll sich der Tatverdächtige heftig gewehrt und dem 46-Jährigen mit dem Ellenbogen auf den Oberkörper geschlagen haben. Dem Sicherheitsmitarbeiter gelang es dennoch, den 47-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten zu fixieren, die den Mann daraufhin festnahmen. Der wohnsitzlose griechische Staatsangehörige wurde am Samstag (03.09.2022) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell