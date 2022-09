Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfällen geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein bislang unbekannter Rollerfahrer ist am Donnerstag (01.09.2022) im Bereich des Marienplatzes nach zwei Unfällen geflüchtet, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unbekannte war mit seinem weißen Roller gegen 13.00 Uhr auf der Filderstraße in Richtung Marienplatz unterwegs. Im Kreuzungsbereich auf Höhe des Heslacher Tunnels fuhr dieser über den dort befindlichen Radweg an einem anfahrenden Audi vorbei und touchierte dabei den rechten hinteren Radlauf des schwarzen Q3. Der 55-jährige Autofahrer verfolgte daraufhin den Rollerfahrer bis zur Böblinger Straße, der dort an der roten Ampel halten musste. Der 55-Jährige stieg aus, lief an einem noch vor ihm stehenden wartenden Auto vorbei und forderte den Rollerfahrer auf, rechts auf den Bürgersteig zu fahren. Nach einem kurzen Disput soll der Unbekannte jedoch eine kleine Schleife über den Marienplatz gefahren und dann hinter dem Q3 des 55-Jährigen wieder auf die Straße eingefahren sein. Dabei stieß dieser mutmaßlich ein weiteres Mal mit dem Audi zusammen und beschädigte die linke hintere Stoßstange. Anschließend flüchtete der Rollfahrer über die Hohenstaufenstraße. Der Sachschaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Der vermeintliche Rollerfahrer soll etwa 18 Jahre alt sein, hatte eine kräftige Statur und einen Vollbart. Er trug ein weißes Hemd und einen weißen Helm, der vorne geöffnet war. Zeugen, insbesondere der unbekannte Fahrzeuglenker, der auf Höhe des Burger King am Marienplatz zwischen den beiden Unfallbeteiligten verkehrsbedingt wartete, werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu wenden.

