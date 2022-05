Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (209/2022) Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der BAB A 7 zwischen den Anschlussstellen Echte und Seesen in beide Fahrtrichtungen

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (as) Nach einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen (17.05.22) mit einem beteiligten Sattelzug im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Echte und Seesen in Fahrtrichtung Norden, ist die BAB A 7 momentan in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt. Es kommt daher zu anlassbezogenen Verkehrsbehinderungen.

Nach Einschätzung der Autobahnmeisterei wurde bei dem Unfall der in diesem Abschnitt verlegte offenporige "Flüsterasphalt" stark beschädigt. Eine Reparatur dessen wird voraussichtlich noch bis in die späten Abendstunden andauern.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

