POL-S: Elfjährige bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend (01.09.2022) ein elfjähriges Mädchen in der Hofener Straße/Gnesener Straße angesprochen und mehrfach gegen ihren Willen berührt. Der Unbekannte sprach die Elfjährige gegen 21.45 Uhr an und fragte sie im Laufe des Gesprächs, ob sie ihn nach Hause begleiten wolle. Als sie das Angebot ablehnte, berührte er sie im weiteren Verlauf mehrfach gegen ihren Willen. Sie wehrte sich verbal, woraufhin er von ihr abließ, in Richtung der Schmidener Straße davonging und zu anderen Personen in einen dunklen Kleinwagen stieg und wegfuhr. Zuvor soll der Tatverdächtige mit weiteren gleichaltrigen Personen in einem nahegelegenen Discounter eingekauft haben. Es soll es sich um einen 180 bis 190 Zentimeter großen Mann handeln, der zwischen 18 und 20 Jahren alt war. Er hatte braune, gelockte, schulterlange Haare und einen leichten Bartansatz. Er war hell gekleidet, trug einen weiß-blauen Fischerhut, eine kurze Hose und sprach gebrochen deutsch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

