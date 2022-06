Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)(HDH)(UL) Region - Kampf gegen Ablenkung

Die Polizei musste jetzt viele Fahrende in der Region anzeigen und Unfälle aufnehmen.

Die Polizei kontrolliert den Verkehr rund um die Uhr um gegen die Gefahren durch falsches Verhalten im Straßenverkehr vorzugehen.

Das Polizeirevier Ulm-West stellte bei Kontrollen Anfang Juni fünf Verstöße wegen der Nutzung von Handys am Steuer fest. Gefahren waren Männer wie Frauen im Alter von 22 bis 36 Jahren. In Göppingen fiel eine 39-Jährige auf, weil sie ebenfalls in diesem Zeitraum ihr Handy am Steuer benutzte, genau wie ein 59-Jähriger in Ebersbach. Auch die Polizei in Heidenheim zeigte einen 42-Jährigen an, weil er das Handy während der Fahrt nutzte. Mit allen Fahrern führte die Polizei belehrende Gespräche, sie sehen Bußgeldern entgegen. Die Polizei wies sie auch darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind.

Dies sah man beispielsweise in der Dietenheimer Straße in Illerkirchberg. Dort fuhr am 01. Juni 2022, gegen 8.30 Uhr, eine 40-Jährige wohl wegen Unachtsamkeit in das Auto einer 50-Jährigen. Diese erlitt dadurch leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.

Auch in Schelklingen und auf der A8 bei Gosbach kam es Anfang Juni zu Unfällen wegen Unachtsamkeit und Ablenkung. In beiden Fällen entstand Sachschaden.

Deshalb: Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkung bei der Teilnahme am Straßenverkehr. Wer als Fahrzeugführer ein Handy benutzt, muss wegen der Gefahren, die er dadurch verursacht, mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt im Zentralregister rechnen. Die Polizei appelliert dringend an die Fahrer das Telefon liegen zu lassen, auch wenn es klingelt. Bereits bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h steuern Fahrende ihr Fahrzeug an etwa drei Autolängen "blind" vorbei.

Auch Fußgänger und Radfahrer sollten sich nicht ablenken lassen. Nicht nur die Ablenkung durch das Smartphone ist gefährlich: Auch das Aufheben von Dingen während der Autofahrt und ähnliches sollte vermieden werden oder die gedankliche Abwesenheit bei Stress oder durch einen Streit.

Die Polizei gibt folgende Tipps gegen Ablenkung:

- Lassen Sie die Augen auf der Straße und die Gedanken beim Straßenverkehr. - Sichern Sie Gegenstände vor der Fahrt, damit sie nicht vom Sitz rutschen. - Streitgespräche gehören nicht ins Auto.

Tipp an die Beifahrer:

Mund aufmachen! Sagen Sie dem Fahrer Ihre Bedenken, wenn er telefoniert oder mit dem Kopf woanders ist, und appellieren Sie an seine Verantwortung. Wer schweigt gefährdet nicht nur sich selbst und den Fahrer, sondern auch Dritte.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Weitere Tipps gibt die polizeiliche Prävention in Broschüren und unter 0731/188-1444. Im Internet sind Informationen abrufbar unter

