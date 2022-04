POL-HH: 220421-1. Eingeschränkte Erreichbarkeit der Polizeipressestelle am morgigen Freitag

Hamburg (ots) - Tatzeit: 17.04.2022, 04:09 Uhr Tatort: Hamburg-Rissen, Am Rissener Bahnhof Beamte des Polizeikommissariats 26 (PK 26) haben in der Nacht zum Ostersonntag in Rissen einen 18-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Der belarussische Staatsangehörige ist verdächtig, im Umfeld des Rissener Bahnhofs die Reifen mehrerer Kraftfahrzeuge zerstochen zu haben. ...

mehr