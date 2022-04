Polizei Hamburg

POL-HH: 220420-2. Schusswaffengebrauch in Hamburg-Neustadt - erste Erkenntnisse und Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 19.04.2022, 17:34 Uhr

Tatort: Hamburg-Neustadt, Große Theaterstraße

Gestern Nachmittag ist es in der Hamburger Innenstadt zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Ein 35-Jähriger wurde hierbei durch den Gebrauch einer Schusswaffe verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen trafen die Männer in der Großen Theaterstraße aufeinander und gerieten in einen Streit. Der dem Geschädigten mutmaßlich bekannte Haupttäter soll im weiteren Verlauf mehrere Schüsse aus einer Handfeuerwaffe auf den Boden abgegeben haben, wodurch der 35-Jährige eine Verletzung am Bein erlitt. Anschließend schlug und trat die Gruppierung auf den Geschädigten ein, sodass dieser schließlich mit einer Kopfplatzwunde zu Boden ging. Daraufhin flüchteten die vier bis fünf Täter vom Tatort.

Zeugen verständigten die Rettungskräfte.

Der Verletzte, der sich zu keinem Zeitpunkt in Lebensgefahr befand, wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und dort operiert.

Eintreffende Polizeibeamte leiteten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, bei denen neben mehr als zwanzig Streifenwagen auch der Polizeihubschrauber "Libelle 2" eingesetzt war. Im Zuge der Fahndung wurde eine verdächtige Person vorläufig festgenommen, wenig später aber mangels Tatverdacht wieder auf freien Fuß gesetzt.

Beamte des Kriminaldauerdiensts (LKA 26) übernahmen unmittelbar nach der Tat die ersten Ermittlungen, die nun vom zuständigen Landeskriminalamt 114 (LKA 114) übernommen wurden und weitergeführt werden.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell