Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Bremsendes Auto zu spät gesehen

Zwei leicht verletzte Personen sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwoch in Deggingen.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr befand sich ein Feuerwehrfahrzeug in der Ditzenbacher Straße mit Sondersignalen auf Einsatzfahrt in Richtung Bad Ditzenbach. Um dem Einsatzfahrzeug freie Fahrt zu ermöglichen, bremste eine entgegenkommende 22-Jährige ihren Ford ab. Hinter ihr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Ford. Der wurde wohl durch das Sonnenlicht geblendet und nahm das vor ihm abbremsende Auto zu spät wahr. Er konnte nicht mehr anhalten und fuhr in das Heck des vor ihm fahrenden Fords. Bei dem Unfall erlitten beide Unfallbeteiligten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro.

