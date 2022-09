Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall der sich am Donnerstagnachmittag (01.09.2022) an der Einmündung Augsburger Straße/Gipsstraße ereignet hat. Ein 22 Jahre alter Mann war gegen 15.00 Uhr mit seinem Toyota in der Augsburger Straße in Richtung Bad Cannstatt unterwegs, als ein Porschefahrer unvermittelt von der Gipsstraße nach links in die Augsburger Straße einbog. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 22-Jährige stark ab, worauf ein hinter ihm fahrender 49-jähriger Rollerfahrer auffuhr. Der 49 Jahre alte Mann erlitt hierbei leichte Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von zirka 1.000 Euro. Der Porschefahrer fuhr anschließend in Richtung Untertürkheim davon. Es soll sich dabei um einen dunkelgrauen Porsche Macan mit Stuttgarter Kennzeichen handeln. Neben dem Fahrer saßen außerdem zwei Frauen im Auto. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

