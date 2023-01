Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unfallgegner schlägt plötzlich zu

Ennepetal (ots)

Bereits am Freitag (06.01) kam es an der Kölner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem abbiegenden Pkw und einem Fahrradfahrer. Der 62-jährige Fahrer eines VW Caddys beabsichtige von der Straße nach rechts auf ein Grundstück abzubiegen und übersah dabei den Fahrradfahrer, der auf dem dortigen Gehweg fuhr. Als der 62-jährige ausstieg und für die schadensregulierenden Maßnahmen die Personalien erfragte, weigerte sich der Fahrradfahrer und versuchte sich vom Unfallort zu entfernen. Bei dem Versuch seitens des VW Fahrers, den Zweiradfahrer daran zu hindern, wurde dieser durch den bis dahin Unbekannten mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss gelang es dem Mann ohne sein Fahrrad zu Fuß in Richtung Gevelsberg zu flüchten. Der 62-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt, eine Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort war jedoch ausreichend. Der Flüchtige konnte im Rahmen einer Fahndung durch Kräfte der Polizei noch an der Kölner Straße angetroffen werden. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist bisher nicht geklärt. Der 18-jährige Ennepetaler wurde vorerst zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht und im Anschluss wieder entlassen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell