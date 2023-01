Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unfall mit vier Verletzten auf der B483

Ennepetal (ots)

Am Samstag, gegen 12:00 Uhr, wurden bei einem Verkehrsunfall auf der B483 vier Personen leicht verletzt. Die Beteiligten Fahrzeuge befuhren die Straße hintereinander in Richtung Radevormwald. Aufgrund eines abbiegenden Pkw kam es in der Höhe Külchen zu einer verkehrsbedingten Warteschlange, hinter der ein 49-jähriger seinen BMW langsam abbremste. Der dahinter fahrende 25-jährige Lüdenscheider reagierte zu spät, konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den BMW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf den davor stehenden VW eines 39-Jährigen geschoben. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die 42-jährige Beifahrerin in dem auffahrenden Peugeot sowie die Beifahrerin des BMW leicht, sie wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch zwei Insassen des VW (Fahrer und Beifahrerin, 42) wurden leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigten sie jedoch nicht.

